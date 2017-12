AdSP di Napoli: conferenza stampa di fine anno

Scritto da Redazione Authority, Centro, News

NAPOLI – Il Presidente, Pietro Spirito incontrerà i giornalisti giovedì 28 dicembre, ore 11.00, nella sala riunioni dell’ADSP di Napoli.

Sarà la conferenza stampa di fine anno per uno scambio di auguri e per presentare il seminario, fissato per fine gennaio d’intesa con l’Ordine dei Giornalisti della Campania, sui temi della logistica e dei trasporti.

Sarà l’occasione, anche, per fare il punto sui lavori in corso nel porto di Napoli.

Il seminario è stato organizzato da “Gam editori” (che realizza il mensile PORTO&interporto ed il quotidiano Primo Magazine). Il titolo del seminario è “Trasporto e logistica per l’economia del Sistema Italia” esclusivamente dedicato a giornalisti e pubblicisti iscritti all’Albo Nazionale.

Si tratta di un workshop a cui prenderanno parte l’Adsp Mar Tirreno Centrale, Confetra, Fedespedi, Accsea, ed altri attori fondamentali della catena logistica e del trasporto multimodale.

Leggi anche: