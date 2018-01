Adsp del Tirreno Centrale: bilancio e programmi

Scritto da Redazione Authority, Centro, News

SALERNO – Ad un anno dall’insediamento del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, si è svolta a Salerno una conferenza stampa sul bilancio delle attività portate a termine e sui programmi di lavoro per il 2018. Hanno partecipato Pietro Spirito, Presidente AdSP Mar Tirreno Centrale e i componenti del Comitato di Gestione: Gaetano Criscuolo, Arturo Faraone, Luigi Iavarone, Umberto Masucci.

Tra gli interventi in corso o da programmare, tra gli altri, sul territorio salernitano: Salerno Porta Ovest – I stralcio e II lotto, infrastrutture di security, lavori urgenti di spianamento dei fondali del porto Commerciale di Salerno, Modifica imboccatura Porto Masuccio Salernitano, Prolungamento della scogliera a protezione del bacino di S. Teresa. Proprio su Porta Ovest, il presidente Spirito ha detto: “si tratta di un cantiere strategico non solo per il porto ma anche per la città perché determina il sistema complessivo di viabilità.

Dobbiamo considerare il progetto nel suo insieme: è importante completare la galleria, ma soprattutto bisogna continuare a fare gli svincoli perché il beneficio per la città sarà quando si ha uno svincolo coerente con il sistema delle autostrade. Dunque, non solo bisogna completare il 55% di galleria che è ancora ferma, ma dobbiamo ragionare a sistema anche sul tema degli svincoli”.

Nel bilancio delle attività l’approvazione di numerose delibere nel 2017 e del piano operativo triennale 2017/19, all’approvazione del Regolamento di funzionamento del Comitato di gestione, all’approvazione del bilancio di previsione per il 2018.

