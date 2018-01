Porto di Savona: si imbarcano i treni per l’Algeria

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

GENOVA – Si imbarcheranno nel porto di Savona 17 nuovi convogli prodotti in Francia da Alstom e destinati alla rete metropolitana di Algeri. Il nuovo servizio marittimo avrà una cadenza quindicinale e proseguirà per otto mesi a un ritmo di due convogli alla volta. Il collegamento, che ha preso il via oggi, parte dal Savona Terminal Auto, recentemente entrato a far parte del Gruppo Grimaldi.

I treni, in arrivo dalla Francia, raggiungeranno lo scalo savonese viaggiando sulla linea ferroviaria e una volta arrivati nel terminal saranno caricati nella stiva della nave utilizzando la modalità di imbarco ideata dai tecnici dell’Autorità portuale nel 2008 e già collaudata in occasione di una precedente fornitura di treni della Svizzera Stadler, destinati anch’essi all’Algeria. Il sistema prevede il montaggio di piastre che uniscono il raccordo ferroviario dal ciglio della banchina al portellone della nave.

Leggi anche: