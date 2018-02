Porto di Napoli: riflettori accesi sul porto e su nuovi itinerari turistici

Scritto da Redazione Authority, Centro, News

NAPOLI – Per tre giorni visiteranno alcuni tra i luoghi più suggestivi e interessanti di Napoli e di Caserta: dalle stazioni d’arte della Metropolitana, alla Certosa di San Martino, alle chiese del centro storico, alla Reggia Vanvitelliana.

Ospiti dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, della società “Terminal Napoli”, dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune, in collaborazione con l’associazione Guide Turistiche della Regione Campania e con la Commissione Cultura e Turismo della città metropolitana, tre Destination Manager delle compagnie da crociera, AIDA Cruise, Virgin Cruise Line, Silversea, valuteranno nuovi itinerari turistici da proporre per la stagione croceristica del 2019.

“E’ una novità di estrema rilevanza per il nostro scalo- ha commentato il Presidente Pietro Spirito- Siamo riusciti, grazie all’intesa istituzionale e alla collaborazione della società che gestisce la Stazione Marittima, a ad ospitare alcuni importanti “Destination Manager” delle principali compagnie armatoriali crocieristiche. Il nostro obiettivo è promuovere nuovi percorsi turistici e accrescere così il numero di croceristi che visiteranno Napoli e Caserta. Questo ha un valore economico per le ricadute che avrà sulle strutture di Napoli e un valore culturale per la possibilità che offrirà ai croceristi, non solo di vedere dalla nave la città, ma soprattutto di visitarla nella sua variegata realtà.”

Il programma prevede, per il primo giorno, passeggiate nel centro storico, visita ai Campi Flegrei; nella seconda giornata, percorso delle metropolitana dell’arte, Certosa di San Martino, Reggia di Caserta; nella terza e ultima giornata visita a Palazzo Reale, Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, Teatro San Carlo.

Nel programma sono state anche inserite visite gastronomiche.

“La cultura di Napoli non può prescindere- ha osservato l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune, Nino Daniele- dalla sua cucina e dalla qualità raggiunta da alcuni ristoratori. Il nostro intento è, infatti, offrire ai Direttori delle compagnie da crociera le tante suggestioni della nostra città”.

Leggi anche: