UN MARE DI SVIZZERA, SUMMIT ITALO-ELEVETICO SUL RUOLO DEI PORTS OF GENOA

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

GENOVA – Un Mare di Svizzera, summit italo-elevetico sul ruolo dei Ports of GenoaGenova-Lugano, due snodi strategici sull’asse delle merci sud-nord Europa, ma specialmente le chiavi di comprensione di uno sforzo infrastrutturale senza precedenti che ha come obiettivo primario la fertilizzazione dei territori che vantano la più importante e qualificata concentrazione produttiva d’Europa. Dal Terzo Valico a Alptransit. Cosa manca ancora per un reale salto di qualità.

Mercoledi’ 14 marzo, a partire dalle 9.30, a Lugano, presso la sala conferenze del palazzo Comunale Lac, l’Autorità di sistema portuale di Genova e Savona organizza un summit Italia-Svizzera per individuare opportunità, priorità e criticità del più importante collegamento logistico del Vecchio continente.

