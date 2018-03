Porto di Taranto: lunedì accordo per l’ex Abbazia Benedettina

Scritto da Redazione Authority, News, Sud

TARANTO – Lunedì 26 marzo 2018, presso i locali della ex Abbazia di Santa Maria della Giustizia, alla presenza di S.E. il Prefetto di Taranto, dott. Donato Giovanni Cafagna, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio stipuleranno un accordo per l’utilizzo del complesso monumentale demaniale denominato ex Abbazia Benedettina di Santa Maria della Giustizia.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio si occuperà della utilizzazione finalizzata alla pubblica fruizione dell’immobile, mediante l’organizzazione e lo svolgimento di attività istituzionali di divulgazione della cultura portuale, marittima ed industriale, anche attraverso la creazione di un percorso espositivo e multimediale, nonché di visite guidate, secondo quanto sarà specificato da specifico regolamento tra le parti.

Leggi anche: