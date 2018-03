PORTO DI PESARO: AL VIA LA STAGIONE 2018 DI CROCIERE E TRAFFICO PASSEGGERI

PESARO – Debutta giovedì 5 aprile la nuova stagione delle crociere di lusso nel porto di Pesaro che vede aumentare le toccate da 10 a 21, con l’arrivo di tre navi rispetto ad una del 2017. Novità anche per il traffico passeggeri con il collegamento per la Croazia, che riprenderà dal 31 maggio con una nuova nave con più posti disponibili. Entrambi le attività sono gestite dalla Goro Tour di Paolo Gorini. La nuova stagione è stata illustrata in una conferenza stampa che si è svolta nella Sala Rossa del Comune di Pesaro.

Dopo i risultati del 2017 descritti dal Rapporto statistico annuale dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, di cui Pesaro è uno dei sei scali di interesse nazionale, bitte, banchine, la città e il territorio sono pronti per accogliere i crocieristi. L’anno scorso sono transitati nel porto pesarese 8.643 passeggeri di cui 8.169 hanno scelto il catamarano veloce Eurofast, che ha collegato lo scalo pesarese con le isole della Croazia (Lussino, Pag, Rab). Sono state, invece, 474 le persone che hanno scelto la nave Artemis, grazie alle 10 toccate stagionali, per effettuare una crociera.

Il programma 2018 del porto di Pesaro prevede:

TRAFFICO PASSEGGERI

In arrivo una nuova nave veloce da 370 postiDal 31 maggio al 2 settembre, (a giugno venerdì e domenica, dal 9 luglio lunedì giovedì sabato e domenica, dal 6 agosto tutti i giorni).

CROCIERE

Crociera Artemis, compagnia di navigazione Grande Circle Cruise LineCapacità 50 passeggeri, 11 toccate dal 5 aprile al 2 novembre con overnight (arrivo alle 8 e partenza alle 18.30 del giorno dopo). Itinerario: Venezia, Ravenna, Pesaro, Ortona, Termoli, Monopoli Otranto e Roccella Ionica.

Crociera Arethusa, compagnia di navigazione Grande Circle Cruise LineCapacità 50 passeggeri, 8 toccate dal 6 maggio al 15 settembre con overnight (arrivo alle 8 e partenza alle 19 o alle 23.30 del giorno dopo). Stesso itinerario della Artemis.

Crociera Monet, compagnia di navigazione Cruise Topic.Capacità 154 passeggeri, 2 toccate nel mese di ottobre e possibilità di ulteriori approdi nei mesi estivi. Sosta in porto, dalle 8.00 alle 20.00. Itinerario: Venezia, Ravenna, Rimini, Ancona e costa croata.

Proposte di visita per i crocieristi: itinerari artistici e culturali per il 150° anniversario Rossini alla scoperta di Pesaro “Città della Musica”; visita a Urbino, città del Rinascimento, Gola del Furlo.

Rodolfo Giampieri, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale“Il ruolo dell’Autorità di sistema è quello di mettere a frutto le caratteristiche e le specializzazioni di ognuno dei sei porti che la costituiscono, Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara e Ortona, una banchina virtuale di 215 km. Una strategia unica per favorire prospettive di crescita per ognuno di questi scali e che, per Pesaro, punta ad affiancare le imprese nello sviluppo delle potenzialità turistiche del porto e quelle legate alla nautica da diporto. Due specialità per aumentare occupazione e lavoro per le imprese. In quest’ottica abbiamo inserito anche il porto di Pesaro nel club MedCruise al fine di aumentarne la visibilità a livello Mediterraneo e mondiale, mentre siamo al lavoro con le istituzioni per migliorare qualità ed efficienza delle infrastrutture pesaresi”.

Daniele Vimini, vice sindaco del Comune di Pesaro

“Il fatto che questo servizio si consolidi è un risultato importante dopo la scommessa di riprendere le tratte. Significa che non solo ha funzionato, ma c’è tutta la volontà di continuare a investire. Per noi il collegamento con la Croazia è una opportunità turistica, ma lo è anche soprattutto la possibilità di ospitare gruppi organizzati, con ‘pacchetti’ che facciano visitare la provincia e la città di Pesaro. Dunque, una bella opportunità turistica e culturale che sapremo mettere a frutto in particolar modo nell’anno del 150° di Rossini”.

Capitano di fregata Silvestro Girgenti, comandante Capitaneria di porto di Pesaro“La favorevole occasione di questa meritoria iniziativa della giornata mi offre l’opportunità di attestare, rispetto all’ultimo sessennio, che il porto di Pesaro registra un interessante traffico commerciale orientato soprattutto al traffico passeggeri nella duplice natura di collegamenti su linee predeterminate (mi riferisco alla Croazia) e con mezzo veloce, e di quello piccolo crocieristico nell’ambito di un circuito di porti adriatici. È questa un’evoluzione importante per il porto collocata nell’ambito di una vocazione marittima e turistica del territorio pesarese offrente valori storico-culturali e paesaggistico-naturalistici importanti”.

Alberto Drudi, presidente della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino“E’ una grande soddisfazione vedere come è oggi il porto di Pesaro, come sarà la prossima estate e come diventerà nei prossimi anni. Una crescita fisica, progettuale e strategica alla quale la Camera di Commercio ha lavorato con pazienza negli anni, creando i presupposti perché dalla massima collaborazione tra enti pubblici, associazioni private ed aziende nascesse una piattaforma focalizzata a fare del porto di Pesaro un polo di sviluppo economico”.

