PORTO DI ANCONA: LA SETTIMANA DELLE CROCIERE

Scritto da Redazione Authority, Centro, News

ANCONA – La prossima sarà una settimana intesa per il traffico crocieristico. Nel porto di Ancona approderanno, infatti, tre navi su cui vivere una vacanza nel Mediterraneo. Lunedì 18 giugno attraccherà la Marella Celebration della compagnia Marella Cruises. Una nave che nasconde la poesia nel suo nome. Marella, in celtico, significa “mare lucente”. I turisti, moltissimi stranieri, arriveranno alle 8 da Koper, in Croazia, per ripartire alle 18 per Venezia.

Martedì 19 giugno alle 8, invece, arriverà da Gythion, porto del Peloponneso, in Grecia, la Seven Seas Voyager della Regent Seven Seas Cruises, compagnia specializzata nelle crociere di lusso. La nave ripartirà alle 19 per Koper. Venerdì 22 giugno, ci sarà poi l’appuntamento ormai classico con Msc Sinfonia, che quest’anno ha programmato 20 toccate nello scalo dorico su un totale di 38 crociere della stagione 2018. Msc Sinfonia, che sarà in porto ogni venerdì, come oggi, fino al 21 settembre e il 5 ottobre, arriverà alle 10 da Dubrovnik, in Croazia, per ripartire alle 18 per Venezia.

Per tutti i crocieristi, ci sarà l’opportunità di visitare Ancona, sia in maniera autonoma, sia accompagnati da guide turistiche specializzate nel centro storico, nei musei, Pinacoteca, Passetto, Duomo e poter godere del pacchetto “From Tiziano to Tiziano”, il walking tour nella città storica legato alla presenza della prima pala firmata dal Tiziano, la Pala Gozzi, e di una delle ultime, la Crocifissione, cui si è aggiunto quest’anno il Parco del Cardeto, magari con una pausa per il pranzo e lo shopping. Per altri, invece, ci sarà la possibilità di trascorrere una giornata alla scoperta delle Marche partecipando ad escursioni organizzate che raggiungeranno la Riviera del Conero, Urbino, le Grotte di Frasassi, Osimo, Jesi, Ascoli Piceno, San Marino.

Per i crocieristi, sono, inoltre, disponibili i servizi di “Welcome to Ancona”, il progetto di accoglienza coordinato dalla Camera di Commercio di Ancona, capofila di un gruppo di soggetti privati e pubblici, fra cui Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Comune di Ancona, Regione Marche. Per tutte le informazioni turistiche, nei vecchi Magazzini del sale, proprio all’entrata del porto, è presente il Punto informativo della Regione Marche.

“Quello delle crociere è un segmento turistico che sta conquistando sempre più i favori delle persone – afferma il presidente dell’Autorità di sistema, Rodolfo Giampieri -, che si traduce in un importante marketing per il territorio. E’ un’opportunità sia per i crocieristi, che possono conoscere la bellezza della regione e la sua ricchezza culturale, storica, ambientale, enogastronomica, sia per tutti gli operatori, che possono sviluppare nuova economia in questo comparto incrementando ricavi e ponendo le basi per nuova occupazione. Obiettivo primario e il risultato cui aspiriamo, con l’impegno di tutti, è far sì che i crocieristi tornino nelle Marche da turisti”.

