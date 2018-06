Università di Bari Aldo Moro e Adsp del Mare Ionio insieme per l’ecosistema innovativo

TARANTO – Si terrà lunedì 2 luglio, alle ore 9.30, presso la Sala Conferenze sita al piano terra del Dipartimento Jonico (Via Duomo – Taranto) la conferenza stampa e la sottoscrizione dell’Accordo che vede protagoniste l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.L’accordo prevede una forte sinergia su attività di creazione d’impresa, imprenditorialità innovativa, consolidamento dei rapporti con il territorio ed i portatori di interesse, diffusione della cultura marittimo- portuale, dei trasporti e della logistica, anche in chiave digitale.

Gli Enti si impegnano a collaborare nella programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca, percorsi su temi di comune interesse come l’economia del mare e dei trasporti, management portuale, turismo e digitalizzazione, nonché su tecnologie innovative come blockchain, internet of things, robotics, cognitive intelligence.Tutto ciò si basa su una forte ambizione, ossia coniugare le attività del “BaLab”, laboratorio di contaminazione e creatività dell’Università, con il progetto del “FuturePort Innovation Hub”, finalizzato alla realizzazione di un programma di innovazione, incubazione ed accelerazione di startup focalizzato, in particolare, sui temi dei trasporti e della logistica.

Università e Porto, insieme, con l’obiettivo di costituire a Taranto un incubatore di imprese innovative, capace di attrarre finanziamenti e partner qualificati per dare slancio all’ecosistema innovativo di tutto il Mediterraneo.Saranno presenti: il Prof. Antonio Felice Uricchio, Rettore dell’Università di Bari, ed il Prof. Avv. Sergio Prete, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

A seguire, alle ore 10.00, presso la stessa sede, si terrà la cerimonia inaugurale della Summer School Vasco da Gama 2018 – Safety: navigation & environment.Il progetto formativo dell’Università di Bari Aldo Moro, legato all’ambito tematico del trasporto multimodale e della logistica portuaria, è stato finanziato dalla Regione Puglia e da Confindustria Taranto. La Summer School, che si avvale della collaborazione della Marina Militare e della Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), avrà luogo nelle sedi accademiche del Dipartimento Jonico, della Scuola Sottufficiali della Marina Militare e del Polo Scientifico e Tecnologico Magna Grecia, dal 2 al 6 luglio 2018.

