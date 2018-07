I PORTS OF GENOVA AL 69° POSTO DEL REPORT “THE MILLIONAIRES”

GENOVA – E’ stato recentemente pubblicato il report ‘The Millionaires’, diffuso dalla società specializzata Dynamar e incentrato sull’analisi di tutti i porti del mondo che raggiungono movimentazioni annue di almeno 1 milione di TEUs. Nel report, che vede la Cina al vertice della classifica per Paesi, con ben 25 porti che superano il milione di TEUs, sono esaminati anche nel dettaglio tutti i porti del mondo che superano la soglia del milione di TEUs.

L’Italia ne ha tre in classifica: Genova, al 69° posto con 2.622.200 TEUs movimentati nel 2017, in crescita del 14% sul 2016; Gioia Tauro al 74° posto in calo rispetto al 56° dell’anno precedente, con 2.448.600 TEUs movimentati (-12% rispetto al 2016) e La Spezia, al 103° posto (dal 109° del 2016), con 1.473.600 TEUs e un incremento del 16% su base annua.

