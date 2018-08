Il porto di Bari ospiterà permanentemente “La nave della speranza”

BARI – Sabato 4 agosto alle ore 9.00 nella sala comitato della sede di Bari dell’AdSP MAM avrà luogo una cerimonia di consegna e di posa in opera di una scultura realizzata dall’artista albanese Ledi Shabani in ricordo dell’arrivo a Bari della nave Vlora, l’8 agosto 1991. Con tale significativo gesto, l’autrice intende simbolicamente ringraziare la città di Bari e il suo porto per l’accoglienza riservata ai suoi connazionali, in un momento storico così drammatico per il Paese delle Aquile.

Alle ore 10.00 nei pressi del “Varco Dogana”, alla presenza delle autorità e degli intervenuti, il presidente dell’AdSP MAM scoprirà l’opera commemorativa installata permanentemente nel porto di Bari,

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione culturale “Noi che l’Arte”in collaborazione con l’AdSP MAM.

