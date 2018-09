Porto di Taranto: Compendio “Molo Polisettoriale” esito dell’avviso

TARANTO – Con riferimento all’Avviso Pubblico del 03.08.2018 – con il quale l’AdSP del Mar Ionio, vista l’istanza prodotta dalla Yilport Holding A.S. e richiamate le deliberazioni del Comitato di Gestione n. 06/18 e 07/18, rispettivamente del 04.07.2018 e 31.07.2018, ha implementato la procedura di evidenza pubblica per l’assentimento in concessione, ex art. 18 L. 84/94, del Compendio denominato “Molo Polisettoriale” per la finalità dello sviluppo dei traffici commerciali e della logistica, con particolare riferimento alla movimentazione dei contenitori unitamente alla movimentazione di merce varia e ro-ro e nell’ottica della più ampia e proficua utilizzazione delle aree – si comunica come, nel termine all’uopo assegnato, non siano pervenute all’AdSP domande concorrenti. Sono state, invece, prodotte “osservazioni” da parte della Italcave Spa ed “osservazioni/opposizione” da parte del Consorzio Southgate Europe Terminal.

Atteso quanto precede, l’AdSP avvierà l’istruttoria di merito sulla cennata domanda di Yilport Holding A.S. nel corso della quale saranno altresì esaminate le cennate osservazioni ed opposizioni.

L’esito dell’istruttoria sarà rimesso all’attenzione del Comitato di Gestione, Organo competente a deliberare, ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 8, co. 3, lett. n) e 9, co. 5, lett. g) della L. 84/94, sul rilascio o meno della concessione ex art. 18 della L. 84/94 cit.

