Toninelli: “Il porto di Genova è all’attenzione del governo”

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

GENOVA – Parlando di Genova, “vi assicuro che il porto è al centro delle attenzioni del Governo, data la sua centralità economica. Dunque, non mancherà il sostegno finanziario e logistico per tenerne alta la competitività pur in un momento di sofferenza infrastrutturale della città”.

Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, intervenendo all’assemblea di Confetra aggiungendo che sempre sul fronte dei porti “vogliamo puntare ancora di più a contrarre i tempi ‘improduttivi’ per le navi e gli ‘sprechi’ che sottraggono competitività agli scali italiani: in questo senso vanno potenziate le operazioni di sdoganamento a mare (pre-clearing), perché riducono e in molti casi eliminano i tempi di stazionamento delle merci nei terminal di sbarco, contraggono i costi del ciclo import-export e decongestionano i modesti spazi a disposizione per lo stoccaggio delle merci”.

