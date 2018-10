FESTA DELLA GENTE DI MARE 2018 – 3° EDIZIONE CONVEGNO “IL MARE: MESTIERI E STILI DI VITA”

Scritto da Redazione Authority, News, Sud

BARI – La 3° Edizione della “Festa della Gente di Mare” si svolgerà il 25 ottobre al Terminal Crociere del porto di Bari con tema: “Il mare: mestieri e stili di vita” ed il 26 ottobre all’Archivio di Stato di Bari sul “Patrimonio archeologico sommerso e paesaggio costiero”.

I temi verranno illustrati attraverso una serie di relazioni e discussioni sui principali aspetti della Blue Economy e le opportunità di lavoro, con interventi mirati dai rappresentanti delle Istituzioni ed esperienze professionali del cluster marittimo, al Terminal Crociere del porto di Bari il giorno 25. Per il nostro Paese la Blue Economy abbraccia la filiera ittica, dalla pesca alla lavorazione del pesce, la cantieristica navale, la movimentazione e trasporto di merci e passeggeri, il turismo crocieristico, le attività sportive e ricreative del diporto, la ricerca e la tutela ambientale. L’arte sarà da contorno con una mostra fotografica su “La posidonia racconta”. L’Italia con il mare cresce economicamente e culturalmente, prospera e si sviluppa funzionalmente al suo pieno utilizzo strategico. Gli interventi inizieranno con i saluti istituzionali e di indirizzo del Presidente Patroni Griffi dell’A.S.P.M.A.M. e dell’Ammiraglio Comandante Meli della Capitaneria, nonché di altre Autorità. Il Presidente Ambrosi della Camera di Commercio relazionerà: “Dal mare la Puglia del secolo nuovo”.

Il dott. Trizio e l’artista Berlen racconteranno della pesca come tradizione marinara pugliese e fonte di sostentamento tra passato, presente e futuro. La dott.ssa Tarsitano accennerà alla Blue Economy come risposta alla crisi per la creazione di lavoro e capitale sociale. Il Comandante Ducci relazionerà sulla tutela dell’ambiente marino e delle sue risorse naturali. Non mancheranno le testimonianze di alcuni professionisti del cluster marittimo. Modera ed introduce Mons. Franco Lanzolla, Presidente della Stella Maris e Cappellano del porto.

La giornata del 26 ottobre sarà dedicata alla conoscenza del nostro patrimonio archeologico subacqueo e del paesaggio costiero ed il tema verrà illustrato da qualificati esperti che discuteranno delle risorse del mare, naturali e culturali, le azioni di tutela, protezione e vigilanza. Il dott. Paolo Giorgio Ferri, magistrato che ha rappresentato l’accusa nel caso avanti al Tribunale di Roma contro Emanuel Robert Hecht e Marion True (ex curatrice del JP Getty Museum di Los Angeles-California), terrà una relazione sul traffico illecito internazionale di reperti archeologici. Il prof. Disantarosa parlerà di archeologia dei paesaggi costieri e subacquei del litorale di Bari, con i nuovi dati delle ricerche svolte tra Torre a Mare e la Basilica di San Nicola (campagne 2018). Il geologo Greco illustrerà le immagini cartografiche e disegni inediti della Terra di Bari e della Città tra XVI e XVII secolo. Non mancherà di accennare alla letteratura del mare il prof. Carnimeo, promotore del Festival “Mare d’inchiostro”. I relatori Prof. Forenza, Comandante Carafa, Capitano Stefano e Comandante Leotta tratteranno argomenti sul paesaggio marino, biodiversità ed attività di tutela e protezione del patrimonio naturale e culturale. Modera ed introduce la giornalista Dott.ssa Enrica Simonetti della Gazzetta del Mezzogiorno.

E’, inoltre, prevista, previa prenotazione, la visita guidata della mostra fotografica sui “Legni di mare” e “La Posidonia racconta” curata della fotografa ed eco-designer Antonella Berlen, allestita dal 25 al 29 ottobre 2018 al Terminal Crociere, e la visita, per adulti e bambini, nel centro storico di Bari dal tema “Le bellezze di Bari e il suo mare” a cura di Confguide Bari Bat Confcommercio - Vicepresidente Dott.ssa Maria Elena Toto – Cell. 347 5518150

