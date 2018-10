PORTO DI PESCARA: PARTITI LAVORI PER INSTALLAZIONE PARABORDI

Scritto da Redazione Authority, Centro, News

PESCARA – Sono iniziati oggi i lavori nel porto di Pescara per l’installazione dei parabordi per l’ormeggio delle imbarcazioni da pesca. L’intervento dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale interessa 250 metri della banchina sud del porto canale dove saranno posizionati 38 parabordi.

Sullo stesso tratto di banchina saranno poi fissati anche 11 anelli di ormeggio per i pescherecci. L’investimento complessivo per questo intervento è di circa 100 mila euro. I lavori per i parabordi navali vengono effettuati dalla Marine Management di Torino, che interviene sull’area, su cui è sospeso l’accesso per tutta la durata dell’intervento, in stretto coordinamento con la Capitaneria di porto di Pescara.

“La sicurezza dei lavoratori e del lavoro delle imprese è una delle principali priorità di ogni azione di nostra competenza – afferma Rodolfo Giampieri, presidente dell’Autorità di sistema portuale – perché la sicurezza non si baratta con niente”. Questo intervento, aggiunge Giampieri, “è la risposta ad una esigenza specifica degli operatori. È nostro compito, infatti, cercare di facilitare il più possibile le loro attività in modo che si traducano in sviluppo dell’economia e occupazione per il territorio”.

