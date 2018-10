Il senatore Mauro Coltorti incontra l’Autorità di sistema di Ancona

Scritto da Redazione Authority, Centro, News

ANCONA – Il presidente della Commissione dei trasporti del Senato, Mauro Coltorti (Movimento 5 Stelle), accompagnato dal suo collaboratore ingegner Giorgio Canella, ha incontrato venerdì scorso il presidente dell’Autorità di sistema, Rodolfo Giampieri, e il segretario generale Matteo Paroli. Nell’incontro si è discusso dei principali temi relativi alla strategia di sviluppo del porto di Ancona.

Dal confronto è emersa ampia condivisione su tre temi importanti: la creazione di un più ampio bacino di carenaggio per dare nuovo impulso alla cantieristica navale; il rafforzamento della strategia legata al traffico passeggeri e merci su traghetto; la priorità al traffico intermodale per spostare su rotaia parte del traffico su gomma.

Il senatore Coltorti ha garantito la massima collaborazione ritenendo lo sviluppo del porto dorico un rilancio economico ed occupazionale per tutta la regione Marche.

Leggi anche: