Porto di Livorno: attivo il nuovo servizio online per la sicurezza

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

LIVORNO – È operativo il nuovo servizio online per la sicurezza nei porti di Livorno e Piombino. A lanciarlo l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale per la gestione telematica dei processi di prevenzione dei rischi e degli incidenti in ambito portuale e retroportuale.

A distanza di pochi mesi dalla firma dell’accordo con Usl Toscana Nord-Ovest e Inail sul Piano mirato di prevenzione (Pmp) per supportare le aziende nei sistemi di gestione di salute e sicurezza sul lavoro, è stata messa a punto una interfaccia dedicata allo stesso Pmp all’interno della piattaforma digitale ‘Monica’, l’infostruttura strategica dell’Autorità portuale finalizzata al monitoraggio e al controllo in tempo reale delle aree portuali e retroportuali tramite l’integrazione, la visualizzazione e l’elaborazione dei dati rilevati da una serie di sensori.

Le adesioni – fa sapere l’Authority – sono già state numerose, e il servizio telematico è stato concepito in una logica ‘multi-porto’ in linea con l’obiettivo di attuare appieno la riforma portuale in una logica di sistema, non più di singoli scali portuali.

Leggi anche: