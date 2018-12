Al via il progetto “PortForward” – Tecnologie innovative per il porto del futuro

Scritto da Redazione Authority, Centro, News

NAPOLI – È stato presentato, a Napoli, nella sala riunioni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, il progetto “PortForwrad” a cura dell’associazione Mar.Te Sea-Land Logistics, presieduta dal Prof. Marco Ferretti dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Alla riunione, oltre al Presidente Pietro Spirito, hanno partecipato diversi operatori dello scalo partenopeo.

“La nostra adesione al progetto – ha dichiarato Pietro Spirito – è duplice: creare uno stretto collegamento tra Autorità di Sistema Portuale, operatori e ricerca applicata; utilizzare le analisi e le proposte che emergeranno dalla ricerca per migliorare la gestione dell’AdSP.”

E questa mattina, presso la sala riunioni dell’Ufficio Territoriale di Salerno, si è tenuta la seconda giornata di presentazione del progetto alla presenza di numerosi operatori portuali salernitani.

Il progetto “PortForwrad”, finanziato dall’UE, è parte di un più ampio progetto, che verrà realizzato in collaborazione con il MIT di Boston e che è stato vinto dal team campano guidato da Mar.TE. Obiettivo è definire i fattori di competitività del sistema portuale campano incentrato sulle specificità del territorio, individuando le metodologie di intervento più incisive per migliorare gli aspetti legati alla sostenibilità dei porti, alla produttività delle banchine e ai flussi di traffico sui moli.

Il passo successivo sarà la somministrazione di un questionario agli operatori del porto di Napoli e di Salerno per verificare lo stato dell’arte e per comprendere le esigenze dei singoli imprenditori.

Leggi anche: