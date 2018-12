Porto di Piombino: da Regione sì a convenzione sulla rottamazione

PIOMBINO – Approvato dalla Giunta della Regione Toscana il testo della Convenzione con l’Autorità di Sistema Portuale Alto Tirreno, atto grazie al quale l’Autorità potrà disporre di circa 20 milioni di euro – tratti dalle risorse residue del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 – che erano stati assegnati all’allora Autorità Portuale di Piombino, poi confluita nell’Autorità di Sistema Portuale dell’Alto Tirreno.

Queste risorse, spiega una nota, saranno destinate alle opere necessarie per rendere possibili le attività di smantellamento delle navi, di manutenzione e di refitting navale, in particolare la costruzione del banchinamento alla radice della banchina est del molo di sottoflutto, il prolungamento del molo di sottoflutto a protezione dello specchio acqueo e la realizzazione degli impianti idonei a garantire la funzionalità della piattaforma. Inoltre la Giunta regionale designa l’agenzia regionale Artea come ente terzo ed intermedio responsabile delle attività di controllo, certificazione della spesa e pagamento.

