Viabilità nel porto di Napoli: varate le misure per migliorarla

Scritto da Redazione Authority, Centro, News

NAPOLI – L’anno si chiude per l’Autorità di Sistema Portuale di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia con una riunione sulla viabilità all’interno dell’area portuale dello scalo partenopeo. L’incontro è stato presieduto da Pietro Spirito e ha visto la partecipazione di Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Polizia di Stato, Capitaneria di Porto; per gli operatori sono intervenuti Conateco, Soteco e Garolla.

Due gli indirizzi che sono stati assunti al termine della riunione, con riflessi che riguardano rispettivamente interventi a breve termine ed azioni di medio periodo. Entro la fine del mese di gennaio saranno posizionate al varco Bausan due nuove garitte per il controllo dei camion in uscita dallo scalo, consentendo una maggiore fluidità della circolazione sia per l’aumento di una postazione sia per il superamento della attuale modalità di controllo, che costringe i camionisti a scendere dal mezzo per consegnare le carte alla postazione della Guardia di Finanza.

Al Varco Sant’Erasmo sarà realizzata una rotonda con new jersey, rendendo più fluida la circolazione dei camion vuoti, i quali oggi, invece, confluiscono nell’unica coda di deflusso. Sempre nel breve periodo sarà convocata un’apposita riunione con Capitaneria di Porto, Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri per definire un piano finalizzato ad intensificare i controlli sui mezzi in movimento nello scalo, al fine di garantire il rispetto del codice della strada e della navigazione.

Nel medio periodo si punterà, invece, all’apertura del Varco Carmine ed a nuovi interventi sulla viabilità cittadina in corrispondenza del Varco Pisacane. A tal fine le istituzioni che lavorano all’interno del Porto (Autorità, Capitaneria, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri) concorderanno le misure e gli interventi che saranno richiesti all’ Amministrazione cittadina per rendere maggiormente efficace l’afflusso ed il deflusso tra viabilità portuale e viabilità metropolitana.

“Ci aspettiamo -ha precisato il Presidente dell’AdSP – che questi primi interventi migliorino la viabilità interna; soprattutto riteniamo che concorrano a ridurre i tempi di uscita dei camion dal porto. Il traffico commerciale del porto di Napoli risulta in forte crescita, e questo trend proseguirà anche nel corso dei prossimi mesi, probabilmente anche intensificandosi per effetto del completamento del dragaggio. Per questo pensiamo, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, anche di verificare con gli operatori l’applicazione di una serie di normative sui controlli che dovrebbero contribuire a velocizzarli.”

