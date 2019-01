FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA PER GLI EX DIPENDENTI DELLA CLP

CAGLIARI – Dal 1 aprile 2019, 29 lavoratori ex dipendenti della Compagnia Lavoratori Portuali di Cagliari verranno assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna (ALPS).

È quanto stabilito nel protocollo d’intesa, firmato questa mattina, dall’Assessora regionale del Lavoro, Virginia Mura, dal dirigente dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del lavoro, Marcello Cadeddu, dal Presidente dell’AdSP Massimo Deiana, dal Presidente e vicepresidente dell’ALPS Francesco Stara ed Edmondo Franceschi, e dalle Organizzazioni Sindacali FILT Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

Un documento che riaccende le speranze di buona parte dei lavoratori attualmente sottoposti al trattamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi). Attraverso l’Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna, costituita nel mese di maggio ai sensi dell’art. 17 comma 5 della legge 84/94, dall’AdSP, i lavoratori reclutati verranno sottoposti ad apposita formazione che consentirà loro di ampliare le competenze per il reimpiego in quelle attività che le dinamiche del lavoro portuale richiederanno.Contestualmente, la Regione Sardegna e l’Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro provvederanno all’erogazione di voucher formativi funzionali all’assunzione, contributi che non andranno ad inficiare quanto percepito attualmente dal personale disoccupato a sostegno del reddito.

Sarà, infine, compito dell’AdSP e delle Organizzazioni Sindacali vigilare sull’andamento della formazione e sull’assunzione dei lavoratori.“E’ un’ottima notizia per i nostri porti di sistema – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – un obiettivo fondamentale che abbiamo raggiunto grazie ad un lavoro paziente e costante che, con una fase di formazione, ci consentirà di riattivare entro il 2019 l’attività professionale per buona parte degli ex dipendenti della CLP”.

