Porto di Pisa: gruppo europeo realizzerà villaggio residenziale

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

PISA – Si è svolta stamani l’apertura delle buste davanti al giudice delegato Vittorio Zucconi per individuare il soggetto interessato all’acquisto delle aree edificabili intorno al porto turistico di Pisa nel piano concordatario predisposto dalla società proprietaria dell’infrastruttura per superare la crisi di liquidità degli ultimi anni. Il soggetto aggiudicatario è un gruppo europeo specializzato in recuperi di pregio anche se sul nome è stato mantenuto un patto di riservatezza tra le parti.

“Si tratta però di uno snodo importante – sottolinea Simone Tempesti, amministratore della società che gestisce lo scalo pisano – per procedere con il piano di risanamento e mantenere gli impegni presi con la parte pubblica per saldare i debiti contratti e acquisire i terreni dove sorgerà il villaggio residenziale e commerciale”.

L’adunanza dei creditori è fissata al 18 aprile ed entro quella data saranno ultimate tutte le formalità di rito: il soggetto aggiudicatario ha acquisitole aree al prezzo di 24 milioni e promesso investimenti per un centinaio di milioni di euro.

