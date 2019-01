Porti di La Spezia e Carrara: aumentano traffici e passeggeri

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

LA SPEZIA – Crescono i traffici nel 2018 per i porti della Spezia e di Carrara, con oltre 1 milione e 500 mila contenitori (+1,2%), 18,3 milioni di tonnellate di merci (+0,1%) e 495 mila passeggeri (+4,7%). “Dati positivi – conferma la presidente dell’autorità di sistema portuale del mar ligure orientale Carla Roncallo – che consolidano per La Spezia la crescita registrata lo scorso anno e che danno atto del forte trend di crescita di Marina di Carrara”.

Nel dettaglio alla Spezia lo scorso anno si consolida il traffico dei contenitori, sia in export sia in import. Per quel che riguarda il traffico su ferro sono stati movimentati oltre 128 mila carri (+1,3%) che portano a quota 33% il trasporto ferroviario del porto, tra i più importanti in Europa. Leggera flessione sul traffico complessivo in termini di tonnellate (-1,3%), in particolare per un apporto inferiore nelle rinfuse solide (-16,6%). Sale il traffico passeggeri con 472 mila crocieristi (+3,7%), con 129 navi che hanno fatto scalo. Per il 2019 la stima è di 700 mila passeggeri in transito.

Incremento complessivo invece per Marina di Carrara che ha movimentato 2 milioni e 496 mila tonnellate in banchina. In crescita il traffico contenitori con 57.999 Teu trasportati nell’anno (+10,6%). Sale del 32% sul 2017 il traffico passeggeri, che si attesta a 23.534 transiti.

