Porto di Livorno: approvato il Piano operativo sicurezza 2019

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

LIVORNO – Approvato il Piano operativo delle attività relative alla sicurezza nel porto di Livorno. Per l’occasione, nella sede della presidenza della Giunta regionale a Firenze, si è riunita la cabina di regia prevista dal Protocollo per la promozione della sicurezza del lavoro nel porto di Livorno, firmato lo scorso ottobre, presieduta dal governatore Enrico Rossi e composta da Direzione marittima di Livorno, Autorità portuale del Mar Tirreno, Ispettorato interregionale del lavoro, Inail Toscana, vigili del fuoco, i Comuni di Livorno e Collesalvetti, Arpat e Asl Toscana Nord ovest.

Tra i punti principali del piano operativo – che verrà presentato a Livorno nelle prossime settimane in un incontro pubblico – un aumento significativo del numero dei controlli, che in molti casi raddoppieranno, sulle aziende che operano nel porto ma anche di quelle dell’indotto e di quelle che si occupano della cantieristica navale, e un’intensificazione delle attività di condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti sottoscrittori del protocollo.

“Il piano – ha spiegato il presidente della Toscana Enrico Rossi – contiene attività come interventi immediati, bando di investimenti rivolto alle imprese, formazione sulla sicurezza fino ai vertici aziendali, comunicazione e sensibilizzazione che dovranno essere monitorati periodicamente e successivamente condivisi con la cittadinanza”.

Per Rossi poi la “modalità di condivisione di criticità ma anche di punti di forza sul tema della sicurezza nel porto di Livorno conferisce un ruolo importante a questa cabina di regia, una modalità unica di collaborazione tra tanti settori statali, tutti impegnati su un aspetto che merita attenzione e assunzione di responsabilità a vari livelli”. Il presidente infine ha annunciato, come già indicato al momento della firma del protocollo, la realizzazione della campagna di informazione e comunicazione e la prossima emanazione di un bando per l’accesso delle imprese a investimenti sulla sicurezza.

Leggi anche: