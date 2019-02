Porto di Taranto: avvio per il procedimento Terminal

TARANTO – L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio informa che, con ordinanza n° 109/2019 pubblicata il 21 Febbraio 2019, Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- Lecce- Sezione I° ha respinto l’istanza cautelare richiesta dal Consorzio SouthGate Europe Terminal in merito al giudizio dello stesso promosso nei confronti della stessa AdSPMI per l’annullamento del provvedimento di chiusura della procedura di dialogo competitivo e dei provvedimenti relativi alla procedura di pubblicazione della domanda di concessione presentata dalla Yilport Holding A.S..

Il tribunale ha ritenuto “ Non sussistente il fumus boni iuris, tenuto conto, tra l’altro, della mancata finalizzazione della procedura di dialogo competitivo, della riserva sul punto prevista dall’AdSP nella lex specialis della relativa procedura (“l’AdSP potrà concludere il procedimento di comparazione delle istanze ex articolo 37 Cod. Nav. senza ritenere alcuna delle istanze presentate come rispondenti alle esigenze ed agli obiettivi sottesi alla presente pubblicazione e senza che i partecipanti possano reclamare alcun indennizzo o risarcimento e né rimborsi per le spese sostenute”) dei rilievi svolti dall’Autorità in punto di proficua e ampia utilizzazione del compendio demaniale e, infine dei rilievi processuali svolti dalla controinteressata.”

L’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio evidenzia come il provvedimento di cui trattasi conferma la legittimità dell’azione amministrativa e della scelta effettuata nel preminente interesse pubblico.

Alla luce dell’esito di tale fase processuale ed in considerazione della chiara e netta motivazione del provvedimento, l’Ente si avvia a completare le attività propedeutiche alla sottoscrizione della concessione ed all’avvio dell’operatività del Terminal, infrastruttura cardine per lo sviluppo economico ed occupazionale del Porto, del territorio jonico e della istituenda Zona Economica Speciale (ZES) interregionale.

