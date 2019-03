Logistics Career Day il 21 marzo

Scritto da Redazione Authority, News, Nord

VENEZIA – Giovedì 21 marzo il Porto di Venezia ospiterà l’annuale appuntamento con il LOGISTICS CAREER DAY, evento formativo dedicato agli istituti scolastici secondari del territorio.Dopo il consolidato successo delle scorse edizioni, il CFLI – Consorzio Formazione Logistica Intermodale – coordinerà la giornata dedicata all’approfondimento sulle professioni dei trasporti e della logistica e sui percorsi di formazione attivi in questo ambito nel territorio veneto.

L’iniziativa, che si svolgerà presso il Terminal 103 di Venezia Terminal Passeggeri, si pone l’obiettivo di offrire agli studenti e alle loro famiglie un’occasione di incontro non solo con professionisti, formatori, orientatori, ma anche con giovani che hanno trovato la loro strada nella Logistica, al fine di conoscere i diversi percorsi formativi attivi nel settore e poter progettare in modo consapevole il proprio futuro formativo e professionale.

L’evento si aprirà alle 09:30 e vedrà, nel corso della mattinata, gli interventi di rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale, di enti formativi, di terminalisti, spedizionieri, trasportatori, tutti sul palco per fornire ai giovani gli spunti per le loro prossime decisioni in campo formativo e professionale.

