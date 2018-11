Sostenibilità sul lago di Garda RepowerE, la prima imbarcazione “full electric”

Sostenibilità sul lago di Garda RepowerE, la prima imbarcazione “full electric”

Scritto da Redazione Diporto, Nautica, News

Milano–Repower ha inaugurato ieri con un tour sul Lago di Garda RepowerE, una delle prime barche nate full electric. RepowerE è l’evoluzione cabinata di Become, il taxiboat presentato circa due anni fa e da allora in servizio a Sirmione. Grazie anche all’esperienza maturata in questo periodo, oggi RepowerE rappresenta una soluzione concreta e alternativa alla nautica classica, in grado di offrire un’esperienza unica.

RepowerE si distingue per tre caratteristiche: compatibilità, silenziosità e sostenibilità. Per compatibilità ci si riferisce alla possibilità di ricaricare l’imbarcazione usando BITTA e PALINA, gli strumenti di ricarica Repower che tanto successo hanno nel mondo automotive. Questo permette di inserire RepowerE in un ecosistema già sviluppato che ne garantisce la piena fruibilità. Il silenzio, la seconda caratteristica, a cui si somma la totale assenza di vibrazioni è un segno distintivo del motore elettrico e viene ancor più apprezzato se messo a confronto con la navigazione classica, a motore termico. La sostenibilità è evidentemente connessa all’assenza di emissioni inquinanti e climalteranti grazie all’alimentazione full electric ma anche al grande livello di efficienza che riduce drasticamente i consumi e i relativi costi di gestione.

Grazie a queste caratteristiche RepowerE rappresenta un perfetto mezzo da lavoro, rivolgendosi a tutte quelle aziende che vogliono fare della sostenibilità una leva per potenziare il proprio business. Non è un caso che il tour abbia previsto una tappa presso il Grand Hotel Terme, il cinque stelle di Terme di Sirmione, una eccellenza della ricettività del lago di Garda, che anche grazie alla presenza di un molo di proprietà rappresenta un business case ideale su come introdurre le soluzioni di mobilità elettrica nella propria attività.

“La mobilità elettrica ha già saputo contaminare il mercato automotive, facendo convergere competenze di settori diversi quali energy e ICT verso nuove soluzioni di mobilità – ha dichiarato Fabio Bocchiola, Country Manager Repower Italia. “Oggi la nautica rappresenta una nuova frontiera in questo campo e Repower è pronta a dare il suo contributo, presentando la sua visione di sostenibilità a 360°.

RepowerE è stata presentata al 58° salone nautico di Genova dove, unico modello full electric della manifestazione, ha riscosso un importate successo, anche in termini di visibilità, guadagnandosi un’attenzione che è andata oltre alle riviste di settore e ai confini nazionali.

