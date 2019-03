YARE 2019: IN AUMENTO GLI INCONTRI TRA COMANDANTI E IMPRESE

Chiude l’appuntamento internazionale sul refit confermando l’importanza del networking e lo sviluppo di relazioni business. Appuntamento con la edizione del decennale in programma a primavera 2020

Viareggio-In aumento, rispetto alle previsioni, gli incontri tra comandanti di superyacht e imprese della giornata dedicata al business (B2C – Meet the Captain) che si attestano sul numero di 1.771 face to face, con 105 aziende partecipanti e 100 comandanti, oltre 350 presenti al Superyacht Captains Forum e 400 ospiti al Networking Gala Dinner al Real Collegio di Lucca.

Sono questi i numeri che emergono e che confermano l’importanza strategica e cruciale di YARE (Yachting Aftersales and Refit Experience) – organizzato da NAVIGO, società per l’innovazione e lo sviluppo della nautica – come occasione di crescita in ambito refit e aftersales: un appuntamento imprescindibile per le enormi opportunità di business matching che riesce a creare.

La nona edizione – conclusasi questa mattina – si è svolta al centro congressi Principino, sulla suggestiva Passeggiata di Viareggio, ma – come ad ogni edizione – per comandanti e imprese non sono mancate le occasioni per conoscere e visitare le eccellenze dei distretti della nautica e del territorio della Versilia e della Lucchesia, grazie al tour in alcuni importanti cantieri navali e ad attività di svago e sport molto apprezzate dai partecipanti.

Di particolare interesse, sono i dati illustrati durante il Superyacht Captains Forum che mostrano un trend consolidato e addirittura in crescita sia per l’aumento a livello mondiale della flotta di yacht dai 30 agli oltre 90 metri (5.646 unità nel 2019 e la previsione di 5.789 nel 2022), sia per quanto riguarda l’incremento del metraggio delle navi: secondo The Superyacht media group, voce autorevole della nautica internazione, nel 2022 si arriverà a 387 imbarcazioni tra i 60 e i 90 mt e addirittura a 97 che supereranno i 90 mt.

Un’ulteriore conferma dell’ottimo stato di salute e del rinnovato slancio dell’economia dello yachting italiano e internazionale arriva dalla sempre più alta partecipazione B2C – Meet the Captain, il format collaudato e apprezzato dai partecipanti di YARE. Grazie a YARE APP – sono scattate infatti le migliori opportunità di matching: preferenze espresse, messaggi diretti e risposte in tempo reale hanno portato ad una crescita di oltre il 40% rispetto alla passata edizione in termini di Perfect Match.

Nel corso di questa nona edizione sono state toccate cifre da capogiro che superano anche quelle dello scorso anno: un totale di 1.771 incontri giudicati con il 92,9% di soddisfazione già nelle agende degli appuntamenti programmati, lo rende un momento pre-commerciale apicale per la nascita di un rapporto di successo e che denota l’interesse dei comandanti a trovare sempre più le migliori opportunità di collaborazione con le aziende.

L’83% dei meeting hanno confermato le aspettative; il 79% dei comandanti hanno votato come interessanti per loro i servizi offerti dalle aziende incontrate in quanto pienamente in linea con le esigenze dei propri yacht; il 74% dei comandanti ha dichiarato di voler usufruire nel breve periodo dei servizi offerti e l’88% dei riscontri a caldo raccolti dalle aziende partecipanti (vecchi e nuovi in Yare) che hanno manifestato la soddisfazione per i contatti creati e per le prospettive di business emerse.

Elementi positivi che raccontano di un evento capace di dare un’opportunità di business a un settore che esiste e che ha messo al centro aziende protagoniste della Superyachting Industry e un territorio toscano vocato che ha il pivot in Viareggio: centro delle attenzioni dello yachting mondiale.

Per la prossima edizione – quella del decennale – YARE dà appuntamento a primavera 2020 confermandosi come una delle rassegne di punta degli eventi nautici ospitati in Toscana.

