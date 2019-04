Siglato un accordo di Cooperazione fra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar ionio e Pugliapromozione

Scritto da Redazione Diporto, Italia, News

Nuovi Servizi di potenziamento dell’Accoglienza Turistica nel Porto di Taranto

Siglato oggi nella sede dell’Autorità di Sistema portuale dello Ionio a Taranto un accordo fra Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e Agenzia regionale Pugliapromozione. A firmare l’accordo, alla presenza dell’Assessore all’Industria turistica e Culturale della Regione Puglia,

Matteo Minchillo, Direttore generale di Pugliapromozione e Sergio Prete, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. Erano presenti anche il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e il delegato del Presidente della Provincia di Taranto Giovanni Azzaro.

“L’accordo siglato con Pugliapromozione per una programmazione più strutturata dell’accoglienza nel porto di Taranto, rappresenta un altro passo importante per lo sviluppo del mercato crocieristico in Puglia – ha commentato l’Assessore all’Industria turistica e Culturale

della Regione Puglia - È un accordo molto importante che rientra negli interventi previsti dal Piano strategico del turismo Puglia 365 a sostegno del potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica presso i principali gate di accesso al territorio, quali porti e aeroporti. I

cosiddetti “non luoghi” deputati al transito di passeggeri, di fatto intercettano i principali flussi turistici e rappresentano la prima tappa di un itinerario all’interno del territorio regionale. È molto importante quindi che siano accoglienti, in grado di fornire tutte le informazioni e che

facciano sentire i viaggiatori già in Puglia. Così come abbiamo già fatto per l’Aeroporto di Bari e Brindisi e il porto di Bari, anche il porto di Taranto accoglierà i passeggeri in arrivo con le immagini e le informazioni utili in modo da invogliarli a visitare la Puglia”.

Con l’Accordo, che ha la validità di te anni, l’AdSP del Mar Ionio e l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione concordano di porre in essere un’azione congiunta di accoglienza turistica e gestione dei flussi di passeggeri/viaggiatori/turisti, nel porto di Taranto, per

promuovere e valorizzare la Puglia come destinazione turistica e meta di viaggio in conformità alle rispettive mission istituzionali. In particolare, nello scalo portuale di Taranto viene potenziata e qualificata l’accoglienza dei viaggiatori in transito al fine di migliorarne la

soddisfazione e il benessere presso i luoghi di sosta portuali; diffusa l’immagine coordinata della Puglia, del suo straordinario patrimonio culturale e delle sue bellezze e promosso l’incontro fra il sistema di offerta regionale e i mediatori dei flussi nazionali e internazionali del

turismo, anche attraverso l’organizzazione di eventi e workshop business to business.

“Il porto di Taranto sta gradualmente acquisendo sempre più visibilità nel mercato delle crociere” – dichiara il Presidente Prete – “Abbiamo puntato sulla diversificazione dei traffici e stiamo cominciando a raccogliere in questi anni i primi risultati positivi, sia sotto forma di

conferme da parte delle compagnie di navigazione, prima fra tutte Marella, che soprattutto di riscontri entusiastici da parte dei passeggeri. Lo sviluppo del traffico crocieristico può portare grande beneficio al territorio in termini culturali ed economici. Con questo obbiettivo abbiamo

avviato anche la riqualificazione del waterfront, il cui primo passo è costituito da costituendo Centro Servizi “Falanto”. L’accordo con l’agenzia regionale Puglia Promozione consentirà di implementare una strategia comune di promozione e accoglienza per la valorizzazione di

Taranto e della provincia ionica, ripartendo dalla sua più grande risorsa: il mare.”

