B&ST: INCONTRI BUSINESS TRA BROKER E CANTIERI NAVALI PER ESPLORARE NUOVE OPPORTUNITÀ DI MERCATO

Scritto da Redazione Cantieri, Diporto, Italia, Nautica, News

Al Versilia Yachting Rendez-vous, l’appuntamento di networking

Viareggio-Networking e incontri business mirati tra agenzie e società di brokeraggio e cantieri navali della nautica da diporto per creare sinergia e vantaggi tra due attori fondamentali del mercato del settore yacht e superyacht, sia per quanto riguarda il new business che il refitting. B&st (Broker and shipyard trading) è in programma venerdì 10 maggio (dalle 10,30 alle 16) presso la sala Italia all’interno del salone.

B&st è il primo evento in Europa ideato e organizzato da IYBA (International Yacht Brokers Association) con sede nel Principato di Monaco, unione di professionisti del settore e società di brokeraggio e Navigo, società per l’innovazione e lo sviluppo della nautica di Viareggio.

In un momento di crescita del mercato di yacht di grandi dimensioni, questo evento punta a migliorare la relazione tra yacht broker e cantieri navali, con l’obiettivo di offrire un’opportunità di confronto mirato che consenta di raggiungere un vantaggio concreto nelle relazioni e nell’allineamento delle prospettive di business massimizzando l’esperienza di intermediazione a tutti i livelli: dalla produzione alla vendita degli yacht. B&st è sicuramente un evento imperdibile per tutti i professionisti del campo e per i cantieri navali che vogliano espandere la rete di collaborazione ed esplorare nuove opportunità di mercato.

Gli yacht broker svolgono un ruolo cruciale nell’educare il cliente su tutti gli aspetti della nautica da diporto compreso il mercato dell’usato e il nuovo mercato delle costruzioni; da parte loro, i cantieri navali possono migliorare la loro interazione con i clienti costruendo relazioni di fiducia con i broker a loro volta stimolati a presentare alla loro clientela una nuova modalità di organizzazione.

Parteciperanno al B&st: Forwordyacht, RBS yachts, Overmarine Group Area Manager, North Europe, Hill Robinson, Baglietto, Nautigest, Mediabarche, Rossinavi.

Il Versilia Yachting Rendez – Vous è organizzato da Fiera Milano con il supporto del partner strategico Nautica Italiana, in collaborazione con il Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, della Regione Toscana, di Toscana Promozione e del Comune di Viareggio e con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi, del Comune di Lucca e del Comune di Pietrasanta.

Leggi anche: