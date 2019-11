NUOVE NOMINE INTERNAZIONALI PER CMC MARINE

Scritto da Redazione Cantieri, commerciale, Diporto, Internazionale, Nautica, News

Continua senza sosta la crescita internazionale di CMC Marine che implementa la sua strategia di espansione nei mercati stranieri con due nomine di prestigio. Buddy Morgan, manager di grande esperienza e riconosciute competenze, lascia Island Marine Electric per diventare Sales Director di CMC Marine USA, e Sam Crockford assume il ruolo di Managing Director della branch inglese, CMC Marine UK.

“Il mercato estero sta assumendo per la nostra azienda una rilevanza sempre maggiore: dall’Europa mediterranea a quella del Nord, fino alle due Americhe, senza dimenticare il continente asiatico, in questo momento siamo presenti in aree sempre più vaste ed eterogenee”, ha dichiarato Alessandro Cappiello, commentando gli ottimi risultati delle sedi estere dell’azienda toscana.

Il CEO di CMC Marine ha poi aggiunto: “La nomina di Buddy Morgan quale Sales Director di CMC Marine USA, di cui siamo molto orgogliosi, e il ruolo di sempre maggior rilievo di Sam Crockford quale Managing Director di CMC Marine UK ne sono la conferma”.

Buddy Morgan ha maturato un’esperienza di più di 35 anni nella nautica sia nelle vendite che in posizioni tecniche per diversi produttori di elettronica marittima nel Nord America e nel mondo.

Il Nord America, e in particolare la Florida, è un mercato particolarmente importante per CMC Marine che dalla sede di Fort Lauderdale ha di recente concluso un importante contratto con Marlow Yachts per l’installazione delle pinne stabilizzatrici Stabilis Electra HS40 su uno yacht di nuova costruzione, un Marlow Explorer 66 (oltre 21 metri di lunghezza e quasi 6 di larghezza).

Tra gli altri mercati particolarmente vivaci per l’azienda di Cappiello c’è anche il Nord Europa: è adesso a pieno regime la sede CMC Marine UK diretta da Sam Crockford, manager che collabora con CMC Marine da ormai due anni e che da Londra gestisce i clienti europei e inglesi dell’azienda tra i quali figurano Sunseeker, Moonen e Conrad.

Sam Crockford vanta una lunga esperienza nel mondo dello yachting e in particolare nello sviluppo di start-up e nuove opportunità. Sam ha vissuto negli stati Uniti e in numerosi paesi in Europa lavorando con successo sia nel settore della nautica da diporto sia nel settore della nautica commerciale.

