Gruppo Onorato Armatori: incontro con i Sindacati. Comunicato unitario

Si è tenuto l’incontro programmato tra Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e i rappresentanti del Gruppo Onorato Armatori di valutazione della situazione, alla luce delle recenti notizie riguardanti il gruppo stesso

Roma-Si è svolto ieri, a partire dalle ore 15:00, l’incontro programmato tra le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e i rappresentanti del Gruppo Onorato Armatori per valutare la situazione alla luce delle recenti notizie riguardanti il gruppo stesso. Ci è stata rappresentata una situazione di criticità finanziaria della capo-gruppo Moby per la quale è in atto l’azione amministrativa difensiva in opposizione al sistema creditizio e agli altri soggetti in causa nel tentativo di risolvere la vertenza.

Abbiamo dimostrato le nostre preoccupazioni sia per la situazione generale e in particolare per i riflessi sull’occupazione che tale condizione potrebbe ingenerare pur non avendo ad oggi comunicazioni ufficiali di apertura di procedure di esuberi. I vari riflessi di questa complicata vicenda rischiano diminare pesantemente il percorso che l’azienda ha avviato da molti anni e pertanto in questo contesto, abbiamo altresì auspicato una rapida soluzione positiva al pari della determinazione con la quale ci è stata rappresentata l’intenzione.

Nel corso dell’incontro come OO.SS. abbiamo opportunamente ricordato che abbiamo risollecitato il Direttore Generale del Mit, Dott. Mauro Coletta, sul tema della scadenza della convenzione per la continuità territoriale che, come noto, scadrà il 19 luglio 2020. Una, per noi, trascuratezza temporale del dirigente del Mit che riteniamo incomprensibile considerato il rischio annesso che potrebbe determinarsi sul piano occupazionale e che potrebbe persino appesantire una situazione già complessa.

Le parti hanno convenuto di riconvocarsi nel più breve tempo possibile per dar modo anche alle scriventi OO.SS. di monitorare attentamente gli sviluppi della delicatissima vicenda.

