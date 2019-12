Mercantile incagliato a sud della Sardegna: Costa “Operazioni monitorate minuto per minuto”

Roma– La reazione operativa per mettere in sicurezza ambientale il cargo italiano Cdry Blue da parte del ministro dell’Ambiente Sergio Costa non si fa attendere. Le condizioni della nave mercantile, incagliatasi ieri a sud della Sardegna, sono monitorate minuto per minuto da uomini e mezzi messi in campo dalla Guardia Costiera di Cagliari. Dopo aver salvato i 12 membri dell’equipaggio, sono in corso i controlli nell’ambito delle operazioni di disincaglio e contenimento degli idrocarburi presenti a bordo della Cdry Blue.

Il Reparto Ambientale Marino in collaborazione con la Centrale Operativa del Comando Generale della Guardia Costiera informano costantemente il ministro Costa sugli esiti delle attività operative e continuano a pattugliare gli specchi acquei dove è avvenuto l’incaglio in attesa che l’unità antinquinamento della Castalia Supply Vessel Falisca, operante per conto del Ministero dell’Ambiente, giunga già questa sera nei pressi della nave incagliata.

