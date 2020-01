Workshop: La criminalizzazione del comandante della nave: criticità e prospettive

27 gennaio 2020 – ore 10:30 Sala Antonio d’Amico, Confitarma

P.zza SS Apostoli, 66 – Roma RSVP segreteria@istnav.org

L’Istituto Italiano di Navigazione (IIN), su proposta del Sindacato Comandanti e Direttori di macchina USCLAC/UNCDIM, ha ricevuto l’incarico di predisporre uno studio sul fenomeno in atto, a livello nazionale e internazionale, di “criminalizzazione” della figura del Comandante in caso di qualsivoglia incidente coinvolga la sua nave. Fenomeno la cui gravità è stata rilevata anche dall’IMO che, nel 2006, ha emesso raccomandazioni specifiche per gli Stati Membri.

Un approfondimento scientifico, e a livello di prassi, delle ragioni che sono alla base della progressiva estensione degli spazi di responsabilità penale a carico delle posizioni apicali di bordo, il Comandante in primis, pare quanto mai opportuno. In particolare, lo studio e il workshop affronteranno due aspetti del fenomeno tra loro connessi. Da una parte la crescente complessità del quadro giuridico nazionale, europeo ed internazionale che regola la materia; dall’altra, la scarsa attenzione sinora dedicata alle implicazioni di natura psicologica che tale regime di piena ed esclusiva responsabilità, su quanto accade a bordo, produce sul personale coinvolto.

Per tali ragioni uno degli obiettivi dello studio sarà di mettere a fuoco le difficili condizioni nelle quali si trovano a operare i comandanti delle navi, anche a causa di un quadro giuridico in parte obsoleto. Al seminario prenderà parte un panel di relatori di riconosciuta esperienza e competenza, in grado di affrontare alcune delle più rilevanti problematiche giuridiche del settore. Lo studio e gli atti del convegno saranno oggetto di una pubblicazione con il coordinamento del Prof. Avv. Mario Carta, Presidente del Comitato Scientifico IIN-Unitelma Sapienza

PROGRAMMA

ORE 10:00 – Registrazione dei partecipanti

ORE 10:30 – Saluti

Prof. Antonello Folco Biagini – Rettore Unitelma Sapienza

Dr.ssa Palmira Petrocelli – Presidente Istituto Italiano di Navigazione – IIN

C.te Claudio Tomei – Presidente USCLAC-UNCDIM-SMACD

Introduzione

Dr. Luca Sisto – Direttore Generale Confitarma

Intervengono

Mr. Elan Cohen – Executive Chairman Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR)

Avv. Francesco Del Freo – Avvocato penalista, esperto di diritto marittimo

Prof. Avv. Vincenzo Mongillo – Ordinario diritto penale Unitelma Sapienza Interventi programmati

ORE 13:00 – Chiusura dei lavori

