Otranto – Corfù in meno di tre ore

Brindisi. L’apertura di un nuovo collegamento via mare è sempre una bella notizia, e la collaborazione delle agenzie di viaggi del territorio è fondamentale per la sua buona riuscita. Ora la Puglia può vantare un collegamento veloce via mare, grazie all’impegno della Liberty Lines, compagnia di navigazione leader mondiale nel settore dei collegamenti veloci via mare.

Nell’era post-moderna, segnata da forti “velocità” di una società digitalizzata e automatizzata, gli aliscafi rappresentano ancora dei sistemi navali di mobilità sostenibile di passeggeri; diversamente dai traghetti, gli aliscafi hanno una flessibilità portuale sia di infrastrutture e sia di servizi di accoglienza che soddisfano una domanda turistica del weekend verso le isole greche come degli Ellenici verso il nostro Salento, pensando anche ad una escursione giornaliera. Ieri, 29.01.2020 si svolto, presso Palazzo Virgilio Hotel, un interessante workshop per la presentazione di una nuova linea di navigazione veloce da Otranto per Corfù. Alla presenza di tour operator e agenti di viaggio della provincia di Brindisi, la LIBERTY lines ha presentato il nuovo “operativo” per il collegamento veloce via mare da Otranto a Corfù.

Il Direttore commerciale, Nunzio Formica, ha rimarcato l’importanza di una crescente domanda turistica di una mobilità veloce che riesca a proporre una continuità fra terre vicine separate dal mare. Questo lo si potrà realizzare cono nuovi sistemi di trasporto veloce, quali possono essere gli aliscafi moderni della Liberty Lines. La Compagnia di Navigazione di Trapani è in forte espansione ed è presente in 33 scali ed esplica il servizio con 30 aliscafi ad alta velocità, catamarani e monoscafi; è presente nell’alto Adriatico con collegamenti tra l’Italia e la vicina Istria ed ex Iugoslavia grazie ad un accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia.

Nunzio Formica ha detto che sono partite già le prenotazioni e la vendita dei posti della nuova rotta Liberty Lines Otranto – Corfù per l’intera stagione estiva 2020, con collegamenti garantiti dal 27 giugno al 06 settembre 2020. “Abbiamo deciso di puntare su questa nuova rotta dopo un’attenta analisi di mercato, anche se siamo stati presenti già nel 2016/17 - ha detto Nunzio Formica – sottolineando che negli ultimi anni le isole greche stanno conoscendo un forte incremento delle presenze turistiche. Il collegamento via mare ad alta velocità (meno di tre ore di navigazione) è un servizio che mancava.”

Per il prossimo anno, se tutto andrà per il verso giusto, come ci spera e certi che sarà una linea di successo, e soprattutto se operiamo insieme, vettore e agenti di viaggio e tour operator, la Liberty Lines sta pensando ad un “operativo turistico”con collegamenti veloci con l’Albania (Saranda). Infine, Nunzio Formica, nel ringraziare l’Agenzia di intermediazione ELLADE viaggi di Otranto, e soprattutto gli operatori della provincia di Brindisi intervenuti, ha rassicurato che è in via di definizione l’istituzione di una navetta shuttle che collegherà Brindisi e Lecce per passeggeri in partenza da Otranto e per quelli che arrivano da Corfù.

