IL 6 APRILE PROSSIMO ASSEMBLEA DI FEDEPILOTI – RUOLI E PRINCIPI NEL PILOTAGGIO ITALIANO

Ruoli e principi nel pilotaggio italiano” sarà il tema centrale della prossima Assemblea Nazionale della Federazione Italiana Piloti dei Porti in programma nella sala del Centro Congressi di Roma Eventi il 6 aprile.

La coerenza del sistema tariffario applicato rispetto ai nuovi regolamenti europei, che sta poi alla base dell’alta capacità produttiva dei Piloti Italiani nell’ambito della cornice giuridica entro cui è incardinata l’intera organizzazione, saranno i principali argomenti.

Il programma dei lavori e di interventi, tenderà a chiarire dubbi e critiche sollevate nel recente passato e riguardanti proprio il sistema attualmente in essere, definito tutt’a un tratto obsoleto e non in linea con le norme europee, oltre che eccessivamente oneroso per l’armamento.

Dubbi legittimi che hanno imposto alla Federazione una seria verifica dello stato dell’arte, affidata al Centro Italiano di Eccellenza su Logistica, Trasporti e Infrastrutture dell’Università di Genova che ha elaborato uno studio dal titolo ‘Efficienza e coerenza con le best-practice tariffarie dell’attuale sistema di tariffazione del servizio di pilotaggio in Italia’. Un documento, che mette a confronto il sistema tariffario e normativo vigente in Italia con quello in vigore in altre realtà europee e nel mondo.

