Liguria da primato per le crociere nel 2019

Scritto da Redazione Diporto, Italia, Nautica, News, Trasporti, Turismo

Nell’ultimo report di Risposte Turismo concernente la movimentazione dei passeggeri e le toccate nave nei principali porti crocieristici del Mediterraneo, svetta la Liguria

Il sistema portuale ligure, che comprende l’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e quella del Mar Ligure Orientale è infatti al primo posto in Italia, per numeri seguito dal Lazio, con 2 milioni e 741 mila passeggeri movimentati (+15,1% sul 2018) e 734 toccate nave (+2,9%).

In valori assoluti la Liguria evidenzia la maggiore crescita (360 mila crocieristi in più) seguita da Campania e Lazio (rispettivamente 250 e 208 mila). Numeri positivi per il Porto di Genova, che si colloca al settimo posto rispettivamente con una crescita del 33,4% e del 22,7% rispetto all’anno precedente.

In leggera sofferenza il porto di Savona (-21% in entrambi i parametri) ma con il calo dovuto ai lavori eseguiti nel corso del 2019 alla banchina Calata delle Vele necessari per poter accogliere la nuova ammiraglia “Smeralda”, nave interamente alimentata a gas naturale liquefatto di Costa Crociere, che nella città ha, da anni, il suo home port.

La notizia che riguarda l’Italia comprende anche la novità di La Spezia che per la prima volta è entrata nella top 20 dei porti dell’area, collocandosi al diciottesimo posto: rispetto al 2018, nel 2019 ha fatto segnare un +34,2% nei passeggeri e un +10,9% nelle toccate nave.

