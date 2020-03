Da Royal Caribbean Group “In crociera con fiducia” che consente la cancellazione fino a 48 ore prima della partenza

Miami - In un momento in cui Covid-19 sta decretando un clima di incertezza sui viaggi in tutto il mondo, Royal Caribbean Group intende dare ai suoi ospiti un maggiore controllo sulle loro decisioni di vacanza consentendo l’annullamento delle crociere fino a due giorni prima della partenza.

La policy “In crociera con fiducia” consente, infatti, agli ospiti di Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara e Silversea di annullare fino a 48 ore prima di salpare. Gli ospiti riceveranno un credito completo per la loro tariffa, utilizzabile su qualsiasi futura crociera a scelta dell’ospite nel 2020 o nel 2021. Le condizioni si applicano sia alle prenotazioni nuove sia a quelle già in essere.

“La nostra policy precedente stabiliva termini più anticipati per l’annullamento delle crociere e ciò ha aggiunto stress inutili”, ha affermato Richard Fain, presidente e CEO del Gruppo. “Se cercare di indovinare con almeno un mese di anticipo le aree interessate dal coronavirus è una sfida per i medici, tanto più lo è per una famiglia che si appresta a fare una vacanza”.

“Quando le circostanze cambiano rapidamente così come è successo di recente, è bene sapere che hai la possibilità di rimandare senza problemi”, ha aggiunto Fain. “Pensiamo che offrire questa possibilità dia ai nostri ospiti la tranquillità di poter decidere consapevolmente se mantenere i loro piani di vacanza o cambiarli per un periodo o per un itinerario più adatto”.

Oltre ad alleviare le preoccupazioni per gli ospiti che già avessero prenotato, la nuova policy darà ai clienti anche una maggiore fiducia nel fare nuove prenotazioni, sapendo che è possible adeguare le loro scelte in seguito, senza penali.

“In crociera con fiducia” si applica a tutte le crociere con data di navigazione entro e non oltre il 31 luglio 2020 ed è proposta sui marchi globali del Gruppo: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara e Silversea. I dettagli completi sono disponibili sui siti web dei rispettivi marchi.

