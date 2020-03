Anche la Princess Cruise ferma le proprie navi

Miami. Tutte le navi da crociera della Princess Cruise programmate in partenza nei giorni dal 12 marzo al 10 maggio prossimo sono tate sospese a causa della pandemia da Covid-19. Stiamo parlando di un fermo che riguarda diciotto navi della compagnia Princess Cruise che fa parte del gruppo Carnival Corporation. L’annuncio è stato dato direttamente dal presidente della Princess Cruise, Jan Swartz, affermando che “Princess Cruise è una società di vacanze che accoglie oltre 50.000 ospiti ogni giorno da settanta paesi e, vista la dichiarazione di pandemia da Covid-19 dell’OMS, ci spinge a essere responsabili”.

“L’audace azione di fermare volontariamente le partenze delle nostre navi, – continua il presidente – dimostra la nostra intenzione rassicurare i nostri fedeli ospiti, membri del team e stakeholder globali, garantendo il nostro impegno per la salute, la sicurezza e il benessere di tutti quelli che navigano con noi, come così quelli che intrattengono rapporti commerciali con noi e i paesi e le comunità che visitiamo in tutto il mondo”.

Intanto, i passeggeri che sono ancora a bordo delle navi, continuano a navigare e a finire l’itinerario entro i prossimi cinque giorni; mentre i viaggi in corso e oltre il 17 marzo termineranno prima, e la compagnia si è impegnata a fare il tutto possibile per agevolare il rientro dei passeggeri presso le loro residenze. Infine, il presidente Swartz ha dichiarato che “La compagnia s’impegna a impiegare il fermo delle proprie navi per preparare la flotta della Princess Cruise a un ‘ritorno di successo’”.

Abele Carruezzo

