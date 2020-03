MSC Crociere: aggiornamenti al 12 marzo 2020

Napoli-La MSC Crociere tramite il suo CEO Gianni Onorato ha inviato i seguenti aggiornamenti.

Alla luce del continuo sviluppo dell’epidemia Covid-19 in molti dei paesi in cui operiamo e delle restrizioni imposte da vari governi, autorità portuali e delle misure di sicurezza che abbiamo messo in atto da gennaio, siamo costretti a modificare o cancellare alcuni dei nostri itinerari.

Queste decisioni riflettono il continuo evolversi della situazione.

Siamo in contatto con governi, autorità sanitarie e autorità locali per monitorare eventuali notizie e continueremo ad adeguare le nostre operazioni tutte le volte che è necessario per proteggere la salute dei nostri ospiti e membri dell’equipaggio. Vogliamo comunicare, tuttavia, che ad oggi la maggior parte della nostra flotta continua ad operare come previsto e possiamo confermare che non ci sono stati casi di coronavirus a bordo di nessuna delle nostre navi.

Crociere negli Emirati

A causa di una limitazione al movimento dei passeggeri negli Emirati imposta dalle autorità locali, stiamo annullando le crociere di MSC Bellissima e MSC Lirica a partire dal 14 marzo, inclusi i Grand Voyages di MSC Bellissima il 21 marzo e quello di MSC Lirica il 18 aprile.

Crociere nel Mediterraneo

Nel Mediterraneo, a causa della limitazione dei movimenti richiesta dal governo italiano e dalla chiusura dei porti italiani e spagnoli richiesti dai corrispettivi governi, al momento non sono possibili imbarchi, sbarchi e transiti. Pertanto, adeguiamo l’itinerario di MSC Grandiosa e annulliamo le crociere di MSC Opera dal 10 marzo al 21 aprile.

Crociere nelle Antille

Nelle Antille, a causa delle restrizioni in Martinica, stiamo annullando le crociere di MSC Preziosa dal 14 al 28 marzo.

Per queste destinazioni e per altre modifiche minori, tutti i dettagli sono disponibili nella tabella che si allega. Si prega di notare che potrebbe essere necessario apportare ulteriori modifiche man mano che la situazione evolve. Per le crociere che siamo costretti ad annullare, offriamo ai nostri ospiti un voucher pari al valore della crociera annullata, da utilizzare per qualsiasi partenza futura entro il 2021. Inoltre, offriamo un credito a bordo di 100 euro a cabina per pacchetto crociera MSC di durata inferiore a 7 notti e un credito a bordo di 200 euro a cabina per pacchetto crociera MSC di durata uguale o superiore a 7 notti.

Per i Grand Voyages annullati a bordo di MSC Bellissima Dubai – Yokohama e MSC Lirica Dubai – Venezia, offriamo un credito a bordo di 400 euro a cabina. Il credito è rimborsabile, valido per qualsiasi periodo dell’anno e può essere cumulato con qualsiasi promozione esistente. In MSC Crociere, ci impegniamo a offrire vacanza indimenticabili ai nostri ospiti. Siamo spiacenti per le circostanze attuali che ci costringano a modificare alcuni dei nostri itinerari e, eventualmente, a interrompere la vacanza dei tuoi sogni. Non vediamo l’ora di navigare presto con te in acque più serene, sempre con la sicurezza dei nostri ospiti e dell’equipaggio come priorità assoluta.

CEO di MSC Crociere

Gianni Onorato

