Royal Caribbean prolunga la sospensione globale delle crociere

Scritto da Redazione Diporto, Internazionale, News, Trasporti, Turismo

Miami- Alla luce delle attuali condizioni in tema di salute pubblica, Royal Caribbean Cruises Ltd. ha deciso di prolungare la sospensione delle crociere della flotta a livello globale.

Stiamo lavorando per comunicare ai nostri clienti questa interruzione delle loro vacanze e siamo sinceramente dispiaciuti per il disagio. Stiamo anche lavorando con i nostri equipaggi per risolvere i problemi che questa decisione presenta per loro.

Ci aspettiamo di tornare in servizio il 12 maggio 2020. A causa delle chiusure annunciate per alcuni porti, prevediamo inoltre di tornare in servizio sulle le rotte in Alaska, Canada e New England il 1 ° luglio 2020.

