COSTA CROCIERE PROLUNGA LA SOSPENSIONE DELLE SUE CROCIERE SINO AL 30 GIUGNO

Genova - Costa annuncia l’ulteriore sospensione delle sue crociere sino al 30 Giugno 2020. A causa del protrarsi della situazione di emergenza legata alla pandemia globale di Covid-19 e con il perdurare delle misure di contenimento quali chiusura porti e restrizioni alla circolazione delle persone che non consentono di fatto di operare, la Compagnia estende la sospensione a tutto il mese di giugno.

Costa Crociere sta provvedendo a informare gli agenti di viaggio e i clienti interessati dai cambiamenti, ai quali verrà garantita una riprotezione secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile, che offre la maggiore garanzia in questa situazione di contingenza.

COSTA CROCIERE EXTENDS THE SUSPENSION OF ITS CRUISES UNTIL JUNE 30

Genoa – Costa announces the further suspension of its cruises until June 30, 2020. Due to the continuation of the emergency situation linked to the global pandemic of Covid-19 and with the continuation of containment measures such as closing ports and restrictions on the movement of people which do not actually allow to operate, the Company extends the suspension to the whole month of June.

Costa Crociere is taking steps to inform both travel agents and guests affected by the changes. They will be guaranteed a reprotection in accordance with the applicable legislation, which offers the greatest guarantee in this contingency situation.

