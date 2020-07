MSC Crociere: le misure per una ripartenza in sicurezza

MSC Crociere è lieta di invitarvi a partecipare alla conferenza stampa virtuale (piattaforma Zoom) che si terrà lunedì 3 agosto alle ore 11.30.

Si parlerà delle misure che la Compagnia adotterà per la ripartenza in sicurezza, in particolare i protocolli sanitari di MSC Crociere per gli ospiti e membri dell’equipaggio.

Alla conferenza stampa prenderanno parte:

Gianni Onorato, CEO di MSC Cruises

Leonardo Massa, Managing Director Italia di MSC Crociere.

I giornalisti che desiderano partecipare all’incontro sono pregati di rispondere a questa e-mail o di scrivere a msc@communitygroup.it entro domenica 2 agosto ore 15.00 indicando nome, cognome, e-mail e telefono del/dei partecipanti cui verrà poi inviato singolarmente un link per collegarsi alla web conference.

