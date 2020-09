GNV E RINA: LA COMPAGNIA NON SI FERMA E LA NAVE «LA SUPERBA» TORNA SULLE LINEE PER LA SARDEGNA CON LA NOTAZIONE ADDIZIONALE DI CLASSE SHIP BIOSAFE

La nave La Superba torna sulle storiche linee da e per la Sardegna: è la terza nave a conseguire la notazione per la prevenzione e il controllo di possibili contagi a bordo, dopo le navi GNV ALLEGRA e RHAPSODY

Genova – La nave La Superba torna sulle storiche linee di collegamento con la Sardegna, dopo aver ottenuto la notazione addizionale di classe Ship Biosafe dal RINA: l’ambita notazione rilasciata dal RINA, molto articolata da conseguire, certifica che la nave è dotata di sistemi, componenti, layout interno e procedure operative che mitigano il rischio biologico.

Con 567 cabine, 37 suite – 31 suites doppie e 6 suites presidenziali con balcone – bar, ristoranti, shop e ampi spazi di bordo, La Superba è tra i più grandi traghetti passeggeri in servizio nel Mediterraneo, nonché uno dei più grandi al mondo, insieme alla nave gemella La Suprema: grazie alle ampie aree a disposizione, estremante versatili e confortevoli, e all’accoglienza dei servizi di bordo, l’Ammiraglia di GNV è considerata una delle navi più belle del Mediterraneo; oggi torna a servire gli storici collegamenti della Compagnia da e per la Sardegna, prima destinazione sulla quale era stata impiegata dopo il varo.

Lo scorso 1° Settembre il RINA ha effettuato la visita di controllo e rigorosi check a bordo nave, a seguito dei quali la nave La Superba è risultata idonea a ricevere la notazione addizionale di classe “Ship Biosafe” per le sue caratteristiche costruttive, e per le azioni messe in atto da GNV come l’organizzazione degli spazi, lo screening sanitario a bordo, le procedure in caso di rischi biologici, la formazione per i marittimi a bordo e un piano di investimenti ad hoc per la gestione di possibili infezioni con l’obiettivo di contribuire a prevenire e mitigare possibili contagi.

Con il diffondersi del COVID-19, GNV ha messo in campo fin da subito procedure mirate per la sanificazione e il distanziamento sociale a bordo, nelle biglietterie e negli uffici: a maggio, infatti, la Compagnia si è dotata della Carta dei Servizi di Sicurezza, redatta sulla base dell’esperienza unica acquisita con il progetto “nave-ospedale” di Genova per l’emergenza COVID-19, allestita su specifiche indicazioni delle autorità sanitarie (https://info.gnv.it/nave-ospedale/).

La notazione si inquadra in una più ampia certificazione relativa al sistema di gestione: grazie alle competenze acquisite in materia di misure di prevenzione e contenimento del contagio, formazione degli equipaggi circa la prevenzione dei rischi e la gestione di eventuali casi sintomatici, GNV ha ottenuto infatti a giugno 2020 la Biosafety Trust Certification.

Questo innovativo schema di certificazione è stato implementato da RINA, che verifica con rigorosi audit periodici l’applicazione dei sistemi di gestione volti a prevenire l’insorgere di infezioni batteriche e virali, ma anche mirati a contenerne la diffusione nel caso si riscontrasse un caso durante l’esperienza di viaggio, rendendo la permanenza presso le sedi di terra o a bordo sicura per i passeggeri, i dipendenti e l’equipaggio.

La Carta dei Servizi e la Biosafety Trust Certification formano dunque un sistema coordinato di prevenzione e gestione dei rischi di contagio, in linea con lo standard di gestione della sicurezza OHSAS 18001 e il protocollo di gestione dell’igiene HACCP.

Con l’aggiunta della notazione di classe addizionale del RINA sulla nave La Superba, GNV dimostra di aver messo in atto un approccio a 360 gradi per la mitigazione del rischio biologico.

