SERGIO DAVÌ TORNA AL SALONE NAUTICO DI GENOVA CON IMPORTANTI NOVITÀ

lla 60ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova non potrà mancare chi il mare lo vive e racconta in maniera del tutto originale. Sergio Davì, noto per le sue avventure in gommone che lo hanno visto attraversare l’Oceano Atlantico ben due volte, tornerà infatti al consueto appuntamento della nautica nel capoluogo ligure per presentare il suo nuovo progetto avventura co-organizzato con importanti partners internazionali.

Al momento è ancora tutto top secret. Nessuna indiscrezione da parte del comandante né dal team che lo affianca. Sarà tutto svelato nei due appuntamenti in programma:

giovedì 1 ottobre anteprima riservata alla stampa

sabato 3 ottobre presentazione ufficiale al pubblico tramite diretta Facebook.

