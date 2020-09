BIMCO: la nuova forma del charter party è attesa nel 2021

BIMCO Head Office, Denmark. La revisione del “voyage charter party” (contratto di noleggio a viaggio) più utilizzato da BIMCO – GENCON – dopo varie analisi si trova ora nella fase di completamento; il team che sta operando la redazione si incontrerà in questi mesi per elaborare il feedback ricevuto dall’industria dello shipping sulla bozza emessa durante l’estate scorsa.

Le General Charter Conditions (agreement), or Gencon Charter Party, sono la forma più comunemente utilizzata in tutto il mondo marittimo per il contratto di noleggio di una nave. Pubblicato per la prima volta nel 1922, revisionato nel 1976 e nel 199, il Gencon 1994 comprende due parti: la parte 1 è il “box form” contenente tutte le informazioni necessarie che devono essere compilate dalle parti; la parte 2 contiene tutti i termini e le condizioni standard che di solito non sono negoziabili.

Il noleggio di nave è il contratto per il quale l’armatore, in corrispettivo del nolo (marittimo) pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti (noleggio a viaggio), ovvero, entro il periodo di tempo convenuto (noleggio a tempo), i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi. Il nolo è calcolato, in primo luogo, sulla base della ripartizione dei costi tra noleggiante (armatore) e noleggiatore secondo il tipo di contratto di utilizzazione.

Nella “locazione a scafo nudo” (bareboat charter) il nolo comprende soltanto i costi di disponibilità della nave (capital expense o capex) mentre i costi di gestione della nave (operative expense o opex) e i costi di viaggio (voyage expense o voyex) sono direttamente a carico del noleggiatore (in questo caso locatario o conduttore). Mentre nel “noleggio a tempo” (time charter), il nolo (hire) comprende i costi di disponibilità della nave e i costi di gestione della nave mentre i costi di viaggio sono direttamente a carico del noleggiatore. Nel “noleggio a viaggio” (voyage charter), il nolo (freight) comprende i costi di disponibilità della nave, i costi di gestione della nave e i costi di viaggio. Durante quest’estate l’ultima bozza del charter party GENCON, rivisitata da BIMCO, è stata inviata a circa 120 utenti GENCON in tutto il mondo.

È stato specificamente chiesto loro se avrebbero preso in considerazione l’utilizzo del nuovo GENCON sulla base dell’attuale bozza e sono stati invitati a fornire commenti specifici sulla clausola da una prospettiva commerciale. BIMCO in questi mesi ha ricevuto un gran numero di commenti, a testimonianza dell’interesse e dell’impegno del settore dello shipping nel progetto GENCON, e sottolineando l’importanza del documento. Alla riunione del Comitato Documentari di BIMCO tenutasi il 21-22 settembre, il Comitato è stato aggiornato sul progetto ed è stato in grado di fornire feedback al team di redazione. L’obiettivo è presentare la bozza finale per l’adozione nel maggio 2021.

Abele Carruezzo

