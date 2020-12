L’Ammiraglio di Squadra (r) Cristiano Bettini e lo yacht designer Giovanni Ceccarelli insieme nel webinar “Evoluzione dell’architettura navale degli yacht nell’era moderna e contemporanea”

La videoconferenza in programma venerdì 11 dicembre, dalle ore 17 alle 19.10, sarà incentrata esclusivamente sugli yacht

Viareggio- A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria e delle relative disposizioni per il contenimento del Covid 19, la prevista presentazione della seconda parte del libro “Come progettavano i velieri: alle origini dell’architettura moderna di navi e yacht” realizzato dall’Ammiraglio di Squadra (r) Cristiano Bettini, da sempre amico e socio Onorario del Club Nautico Versilia, è stata trasformata in una videoconferenza in programma venerdì 11 dicembre, dalle ore 17 alle 19.10.

Nel corso del webinar (gratuito ma con un massimo di 200 partecipanti ammessi), oltre ai saluti di benvenuto e all’introduzione a cura dell’Ing. Mattia Galli (Ordine degli Ingegneri di Ravenna) e del C.N. Riccardo Baldini (Atena, Associazione Tecnica Navale Ravenna-Emilia Romagna), l’Ammiraglio di Squadra (r) Cristiano Bettini illustrerà, infatti, i passi principali della seconda parte della sua opera “Come progettavano i velieri. Alle origini dell’architettura moderna di navi e yacht.”

Al seminario interattivo parteciperà anche l’Ing. Giovanni Ceccarelli (il noto yacht designer ravennate fra l’altro titolare del Ceccarelli Yacht Design and Engineering, il più vecchio studio con soluzione di continuità in Italia legato alla progettazione nella nautica da diporto) con una presentazione sul tema “Evoluzione del progetto dello yacht a vela da diporto dagli anni sessanta ad oggi”.

“Il titolo dato a questo appuntamento “Evoluzione dell’architettura navale degli yacht nell’era moderna e contemporanea” vuole comprendere sia lo yachting dell’era moderna (fino a fine ’800) che tratterò io, sia di quella contemporanea (’900) che tratterà l’Ing. Ceccarelli (compresa l’evoluzione delle regole di stazza).- ha spiegato l’Ammiraglio Bettini -la mia presentazione si concentrerà esclusivamente sugli yacht e non sui velieri in generale e sarà abbinata a quella dell’amico Ceccarelli.”

Trattandosi di evento formativo professionale riconosciuto dall’Ordine degli Ingegneri sarà utilizzata la pagina virtuale della piattaforma Goto Webinar dell’Ordine stesso e non saranno ammesse registrazioni. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna rilascerà nell’occasione 2 CFP ai suoi iscritti che si siano registrati allo scopo sul sito www.isiformazione.it entro il 10/12/2020.

Tutti gli altri interessati potranno registrarsi entro il 10 dicembre sul link https://attendee.gotowebinar.com/register/4917087878881736974 digitando “0” o “nessuno” sulla casella “Ordine di appartenenza e numero di iscrizione”. Ogni iscritto riceverà in risposta il proprio univoco codice di accesso.

Lo scorso anno -sabato 14 dicembre 2019- erano state le sale del Club Nautico Versilia a Viareggio ad ospitare la presentazione ufficiale della prima parte del libro “Come progettavano i velieri. Alle origini dell’architettura moderna di navi e yacht.” Dopo il saluto di benvenuto del vice presidente del CNV, Ammiraglio Marco Brusco, e del Presidente onorario Roberto Righi, un pubblico numeroso (fra gli intervenuti anche il Vice Sindaco di Viareggio, Valter Alberici, il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Gianluca Massaro, il Generale C.A. (ris) Silvio Ghiselli e l’Ammiraglio Piero Vatteroni) aveva seguito con interesse il coinvolgente video e l’esaustivo intervento dell’Ammiraglio di Squadra (r) Bettini che aveva illustrato i punti principali dei due volumi nei quali sono raccolte e sintetizzate le origini e l’evoluzione dell’architettura moderna di velieri e yacht nel mondo occidentale (a partire dal primo ’600 fino all’avvento del vapore per i vascelli, e fino a fine ’800 per gli yacht). In questi primi due volumi, l’Ammiraglio di Squadra (r) Bettini aveva sviluppato, cercando di renderlo accessibile ad un’ampia platea di lettori, il tema storico e progettuale in modo inedito, integrandolo con la propria esperienza di governo in mare sia dei grandi velieri che degli yacht.

