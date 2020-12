Tirrenia, Uiltrasporti: urgenti incontri tecnici per salvaguardare marittimi e residenti isole

Scritto da Redazione Diporto, Italia, Nautica, News, Trasporti

Roma-“Chiediamo una urgente e rapida apertura degli incontri tecnici, come già espresso dalla Ministra De Micheli, affinchè sia garantita la piena occupazione marittima, individuando i lavoratori che operano per Tirrenia sulle tratte che verranno messe a gara”. Così il Segretario generale, Claudio Tarlazzi, e il Segretario nazionale, Paolo Fantappiè, in merito alla imminente formulazione dei bandi di gara per l’aggiudicazione delle tratte in continuità territoriale di Sardegna Sicilia e isole Tremiti, attualmente gestite da Tirrenia Cin fino al 28 febbraio 2021.

“È necessario - spiegano i due segretari della Uiltrasporti - entrare dettagliatamente nel merito, fissando criteri trasparenti, che assicurino il passaggio di tutti i marittimi Tirrenia senza soluzione di continuità, ai nuovi operatori che si aggiudicheranno le gare.

“Infine, sono per noi irrinunciabili le garanzie, affinchè sia implementato un sistema di tariffazione agevolata, equa e fissa, per i residenti delle isole coinvolte nelle gare”.

Leggi anche: