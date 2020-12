Ristori per i porti, approvato emendamento di FORZA ITALIA

Roma. Soddisfatti gli onorevoli di F. I. per l’emendamento passato in Commissione Bilancio e che ristora le città portuali italiane per aver subito il fermo delle crociere a causa del Covid-19. Cinque milioni di euro da dividere fra le varie città, oltre a Civitavecchia (la più danneggiata), troviamo anche Brindisi e Bari.

L’onorevole Matilde Siracusano, proponente l’emendamento, D’Attis, Bellocchio e altri, cofirmatari, è soddisfatta per la norma allegata alla ‘manovra 2021’e che istituisce il ristoro alle città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del traffico crocieristico nel corso del 2020. Tale fondo avrà una dotazione, per il 2021, di 5 milioni di euro che saranno ripartiti proprio sulla base dei numeri relativi al mancato arrivo di crocieristi nell’anno in corso per effetto dell’emergenza Covid.

Si tratta di un segnale di attenzione nei confronti di quelle città che hanno subito evidenti danni economici e che, nei mesi scorsi, sono state totalmente ignorate dai provvedimenti messi in campo dal Governo. L’emendamento adesso dovrà passare al vaglio di Camera e Senato anche se, dal momento che le votazioni avverranno con la fiducia, non subirà modifiche.

Abele Carruezzo

© Riproduzione riservata

Leggi anche: