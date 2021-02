MSC CROCIERE PRONTA A RIPARTIRE VERSO LA GRECIA ENTRO PASQUA

Scritto da Redazione Diporto, Italia, News, Trasporti, Turismo

La Compagnia sta lavorando con il Ministero del Turismo greco e altre autorità locali per la riapertura dei servizi turistici da utilizzare già a partire con le crociere di Pasqua

Ginevra – MSC Crociere ha annunciato oggi che sta lavorando a stretto contatto con il Ministero del Turismo greco e altre autorità locali per ottenere la riapertura in sicurezza dei servizi turistici locali, in modo che già nel periodo di Pasqua gli ospiti possano utilizzarli durante le crociere MSC verso la Grecia.

Inoltre, la Compagnia ha anche annunciato che cancellerà le crociere di MSC Magnifica fino al 29 aprile. La nave, che originariamente doveva tornare a navigare dal 14 febbraio con un itinerario verso la Grecia, verrà quindi sostituita per i viaggi in Mediterraneo orientale, Grecia compresa, durante il periodo pasquale e per tutta la stagione estiva.

Per i dettagli e le prenotazioni degli itinerari verso la Grecia e in Mediterraneo orientale disponibili sulle altre unità di MSC Crociere, è possibile consultare questo link.

Gli ospiti che hanno prenotato una delle crociere fino al 29 aprile a bordo di MSC Magnifica avranno la possibilità di riprogrammare la loro vacanza su una delle altre navi della Compagnia, compresa l’ammiraglia MSC Grandiosa che sta attualmente navigando in Mediterraneo occidentale. In alternativa potranno scegliere il voucher Future Cruise Credit (FCC) con la possibilità di trasferire su una nuova crociera l’intero importo pagato, scegliendo qualsiasi nave e qualsiasi itinerario in partenza entro 18 mesi dall’emissione del voucher, oltre a ricevere un credito di bordo fino a 200 euro a cabina.

MSC Grandiosa attualmente propone crociere settimanali in partenza ogni domenica da Genova con scali a Civitavecchia, Napoli, Palermo e La Valletta (Malta). È possibile iniziare e terminare la crociera da ognuno dei porti italiani, scegliendo quello più vicino alla propria città di residenza.

Per maggiori dettagli sugli itinerari di MSC Grandiosa è possibile consultare questo link.

Per maggiori dettagli sul rigoroso protocollo di sicurezza e salute approntato da MSC Crociere è possibile cliccare su: Misure di salute e sicurezza